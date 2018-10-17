شؤون فلسطينية

عريقات يُرحب بقرار الجمعية العامة ويُدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين

عريقات يُرحب بقرار الجمعية العامة ويُدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين
رام الله - دنيا الوطن
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، منح دولة فلسطين (العضو المراقب) صلاحيات قانونية إضافية للنهوض بمسؤولياتها والنجاح برئاسة مجموعة الـ ٧٧+ الصين. 

واعتبر عريقات تصويت 146 دولة لصالح القرار فى مقابل ثلاثة دول صوتت ضد القرار (أمريكا، وإسرائيل، وللأسف استراليا، جاء بمثابة رسالة مدوية وقوية من المجتمع الدولي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة إسرائيل، تقفان على الجانب الخاطئ للتاريخ، باستمرار محاولاتهما عرقلة تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وأن سياستهما وممارستهما لن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاما، مهما كانت فداحة النتائج التدميرية على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة على المدى القصير. 

على صعيد آخر، دان عريقات بشدة تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين في مؤتمر مُشين سمّي بـ "قمة الإعلام المسيحي"، وأكد أن كل فلسطيني بغضّ النَظر عن ديانتهِ هو جزء أصيل ولا يتجزأ من شعب فلسطين في الوطن والمنفى، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، يتعمد تشويه الحَقائق عن طريق استخدام المسيحيّة لدعمِ تصريحاتِه العنصريّة والمعادية، واصفاً تصريحاته حولَ الفلسطينيين المَسيحيين، وبيت لحم، بالتصريحات الواهية، والتي تنم عن عقلية عنصرية.

وقال: "إن دولة إسرائيل قامت على أساس الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذَلِكَ أبناء شعبنا المسيحيين الذين طهرت منهم إسرائيل عرقياً عشرات العائلات منذ النّكبة عام 1948، والذين أصبحوا يعيشون اليوم كلاجئين في مخيمات ضبيية و البصّة و مار اللياس في لبنان وغيرها من المناطِق، وفي أعقاب احتلال عام 1967 و مَشروع الإستيطان الإستعماري، شنت إسرائيل حملة واسعةِ النِّطاق للإستيلاء على الأراضي وإقامة جدار الضم والتوسع على أراضي بيتَ لحم، وأقامت 18 مستوطنة استعمارية غَيْر قانونيَة في أنحاء المدينة".

وتابع:"ترفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إعادة لَم الشّمل للعائلات الفَلسطينية، وهو ما أثّر بشكلٍ خاص على الوجود المسيحي الفلسطيني في الْقُدُس المحتلة. حيث يمنع عشرات الألاف من المسيحيين الفَلسطينيين من الصّلاة في الأماكن المقدسة بسبب سياسة إسرائيل العُنصرية التي تقسّم العائلات، وتمنع عودة الفلسطينيين لأَنَّهُم "من غير اليهود"، وبعدَ إقرار قانون الدولة الْيَهُودية العنصري، وبدعم من حلفائها في إدارة ترامب، لا تزال حكومة الاحتلال تواصل استخدام الدِّين لتبرير جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوقِ الشعب الفلسطيني".

ونوّه عريقات إلى أن هذا المؤتمر قد شارك فيه مجموعة من المسيحيين الأجانب في أنشطة تهدف الى تطبيع "الابرتهايد" في فلسطين من خلالِ زيارتهم للمستوطنات غيرِ قانونيّة، وجدار الضم والتوسع حولَ مدينة بيتَ لحم، وقال: "إن تقديس الأبرتهايد أمر معيب".

من جهة أخرى، أعرب عريقات عن رفضه الشديد لاستخدام رئيس الوزراء الاسترالي القدس كأداة رخيصة لخدمة السياسة الداخلية، وذلك في انتهاك لالتزامات أستراليا بموجب القانون الدّولي، ولاسيما قرار مَجلس الأمن 487.

ودعا عريقات في ختام بيانه جميعَ الشّعوب المحبّة للسلام، بما فيهم الزّعماء الدّينيون حولَ العالم لرفعِ صوتهم والتعبير عن رفضهم لاستغلال الدين في تبرير اضطهادِ شعب فلسطين، وختم قائلاً: "إن تزايد عدد السياسيين المؤيدين للشعبويّة اليمينيّة يشكّل خطراً داهماً على السّلام العالمي من خلال اتخاذ قرارات عمياء، منها تلك التي اتخذت بحقّ القدس عاصمة الدّيانات السّماوية الثلاث، وهذا ما يجب مواجهته".

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

الغريب: اللواء &#34;عباس كامل&#34; يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

الغريب: اللواء "عباس كامل" يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

شاهد: عاطف سلامة يوقع على إصداراته مع افتتاح معرض الكاركاتير

شاهد: عاطف سلامة يوقع على إصداراته مع افتتاح معرض الكاركاتير

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: القدس تعيش كارثة اقتصادية واجتماعية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: القدس تعيش كارثة اقتصادية واجتماعية

منوعات

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

&#34;ميغان ماركل&#34; حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

"ميغان ماركل" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:&#34;من يكسر قلب اختي اكسر عنقه&#34;

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:"من يكسر قلب اختي اكسر عنقه"

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

عربي

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في &#34;سوتشي&#34;

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية