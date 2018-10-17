الحكومة الفلسطينية تُدين التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في قطاع غزة المحاصر.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية عن حياة أبناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة، وعن المساس بممتلكاتهم، وعن سياسة الانتقام التي يعمل بها، سواء من خلال استمرار فرض الحصار الجائر أو من خلال مواصلة قصف المواطنين، وبيوتهم ومدارسهم، ومختلف ممتلكاتهم بأحدث الأسلحة الفتاكة، وفي مقدمتها الطيران الحربي، وما يعني ذلك من خرق للقوانين والشرائع الدولية، واقتراف جرائم بشعة بحق المواطنين العزل.وأكد المتحدث الرسمي على أن الحصار الجائر والمميت، الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 11 عاماً، حوّل القطاع إلى سجن رهيب، وإلى منطقة معزولة عن العالم، ويهدف الاحتلال من وراء ذلك إلى تدمير حياة أبناء شعبنا، وفرض عزل جغرافي واجتماعي وسياسي على بلادنا، ضمن محاولات إحياء خطط التقسيم والتجزئة، التي وضع أساساتها الاستعمار القديم المقبور، بصفة الاحتلال الإسرائيلي آخر احتلال في التاريخ، والوريث الوحيد لتلك التركة الشنيعة.وشدد المتحدث الرسمي على أن التصعيد المستمر على قطاع غزة، هو ضمن التصعيد الشامل على كامل بلادنا فلسطين، ولا ينفصل عن التصعيد على الضفة الغربية، وفي القلب منها عاصمتنا الأبدية مدينة القدس العربية المحتلة.وجدد المتحدث الرسمي، مطالبة حكومة الوفاق الوطني المجتمع الدولي بوجوب تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، إزاء كل الخروقات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على شعبنا وأرضنا، وعلى المجتمع الدولي بأسره.