الأسرى للدراسات يدعو للتحرك لإنقاذ حياة الشيخ خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنطالب مركز الأسرى للدراسات، أحرار وشرفاء العالم، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية، والكل الفلسطينى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة والإلكترونية بمساندة الأسير الشيخ خضر عدنان، والوقوف إلى جانبه، والتدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.وأكد مدير المركز د. رأفت حمدونة، أن الأيام المقبلة ستكون قاسية وحاسمة، وستشكل خطورة حقيقية على حياة الأسير الشيخ عدنان، لأن أول أيام الإضراب، يوصل الأسير لعدم القدرة على الحركة، والشعور بقلة التركيز عند الوقوف، والانخفاض فى مستوى نسبة السكر والضغط والشعور العام بالإرهاق والتعب والدوخان، ويؤثر على كل أعضاء الجسم وحيويته.يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان (40 عاماً)، من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة، والموقوف، والمضرب عن الطعام لليوم الـ (46) على التوالى، رافضاَ اعتقاله التعسفي، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.