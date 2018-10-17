وزارة النقل تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة النقل والمواصلات، أنها وبالتعاون مع شرطة المرور، بدأت بالترتيبات اللازمة لإطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات، والتي ستبدأ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور ومشاركة وزير النقل والمواصلات، المهندس سميح طبيلة، ومحافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، ومدير عام شرطة المرور، العميد أبو زنيد أبو زنيد، حيث ستشمل الحملة كافة المحافظات الفلسطينية.حيث تقوم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وبالتعاون مع المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق بإعداد الترتيبات والتحضيرات اللازمة لإطلاق حملة توعوية للمواطنين، بضرورة فحص المركبات استعداداً لفصل الشتاء.وفي هذا السياق، أكد طبيلة، أن الوزارة، ستقوم بتنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة المرور، بهدف تحفيز السائقين اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامة مركباتهم أثناء فصل الشتاء، وبهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى السائقين، وبالتالي الحد من الحوادث المرورية.حيث تقوم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وبالتعاون مع المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق.ومن جانبه، أشار المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق الأستاذ محمد الحلاق، بناء على تعليمات وتوجيهات الوزير، بأن دوريات السلامة على الطرق، ستقوم بإجراء الفحص الفني الإلزامي للمركبات في كافة المحافظات الفلسطينة بالتعاون مع شرطة المرور مع بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيتم إعطاء لاصق للمركبة التي سيتم إجراء الفحص الفني لها والمستوفية لمعايير السلامة، وفي المقابل سيتم إنزال المركبات غير المستوفية لشروط السلامة عن الطريق، وإلزامها بإجراء الصيانة اللازمة.ولذا فإن وزارة النقل والمواصلات، تدعو السائقين إلى ضرورة القيام بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة، للتأكد من سلامة مركباتهم، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية، والتي يتكرر حدوثها خلال فصل الشتاء، خاصة مع بداية هطول الأمطار، الأمر الذي يسبب انحلال الشحوم والزيوت والأتربة المترسبة على الطريق، فتجعلها زلقة جداً، وبسبب هذه الظروف على سائقي المركبات، أن يكونوا جاهزين للقيادة، بما يتلاءم مع ظروف الحالة الجوية، وأن يتأكدوا من صلاحية مركباتهم على الطريق.