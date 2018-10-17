شؤون فلسطينية

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت، وأطلعه على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أطلع الحمد الله، ممثل كندا على الخطوات الإسرائيلية لتهجير المواطنين في (الخان الأحمر)، ومخطط حكومة الاحتلال الاستيطاني؛ لتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتقويض أي فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وطالب رئيس الوزراء كندا بممارسة دور فاعل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بالقانون الدولي والإنساني.

وقدم الحمد الله، الشكر لكندا لإعلانها أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة بقيمة 60 مليون دولار كندي لمدة عامين، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني من أزمة مالية حادة بسبب تنصل الولايات المتحدة من التزامتها تجاهها، مشيداً بالدعم الكندي لفلسطين في عدة قطاعات، خاصة قطاع العدل.

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