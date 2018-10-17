شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين
اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 16 مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة المحتلة، بينهم 4 أسرى محررين.

وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال داهمت مدينة طولكرم مجددا وانتشرت في ضاحية شويكة، واعتقلت الشاب عبود الأشقر، كما اعتقلت الشاب مجدي الهيثم، بعد مداهمة منزله في حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس، وتم اعتقال الشابين أحمد مأمون دراغمة من مدينة طوباس ومحمد فتحي قاسم، من بلدة طمون المجاورة.

وفي السياق ذاته، اعتقل الجنود في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أربعة أسرى محررين، أثناء مرورهم على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهم عبد الجبار جرار عم الشهيد أحمد نصر جرار وكان أفرج عنه قبل أشهر قليلة فقط، ونظير نصار وماهر الأخرس ونصر العمور وجميعهم من مدينة جنين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت عبدة، من قرية كفر نعمة غرب رام الله، فيما سلم جنود الاحتلال بلاغات استدعاء، لعدد من الشبان خلال اقتحام بلدة كوبر.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقل الجنود أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم خليل أيمن أبو ماريا وباسل خالد أبو ماريا وجهاد يوسف العلامي وربيع جواد الزعاقيق.

وفي بيت لحم، تم اعتقال الشاب محمد حسن العمور شقيق الشهيد قصي العمور، بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع، إضافة لاعتقال الشاب محمد رياض العمور من البلدة والشاب أشرف السجدي من مخيم الدهيشة جنوباً.

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