شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: التصعيد الإسرائيلي الراهن ضد القطاع جزء من مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الخارجية والمغتربين: التصعيد الإسرائيلي الراهن ضد القطاع جزء من مخططات تصفية القضية الفلسطينية
آثار القصف الإسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، من مخاطر وتداعيات حالة "هستيريا العظمة" التي باتت تُسيطر على تفكير وأفعال حكومة اليمين الإستيطاني في إسرائيل.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الهستيريا ناتجة بالأساس، عن استمرار غياب ردود فعل ومواقف دولية جدية اتجاه التمرد الإسرائيلي، والتنكر للشرعية الدولية وقراراتها وللقوانين الدولية ومبادىء حقوق الإنسان، والتي تعمقت أكثر في الآونة الأخيرة، بفعل تبني الإدارة الأمريكية لسياسات ومواقف اليمين الحاكم في اسرائيل، وانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته الإستيطانية الإحلالية.  

وأوضحت الوزارة: أن حالة "الجنون الاستعماري" تنعكس بصورة جلية في الأيام الأخيرة، عبر تصعيد إستيطاني وتطهير عرقي غير مسبوق بحق الشعب الفلسطيني عامةً، ومن خلال التصعيد الممنهج، في العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، الذي يتسبب يوميا في سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، من كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال، وإصرار الاحتلال على سياسة خنق القطاع، وحصاره برياً وبحرياً من خلال التصعيد الحاصل، في التصريحات والمواقف العدوانية لأركان اليمين، وكان آخرها ما صرح به وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من تهديد ووعيد.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات التصعيد الوحشي ضد أهلنا في قطاع غزة، والخطط والبرامج الأمريكية الإسرائيلية، التي تستهدف تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت حجج وذرائع مختلفة وتفصيل مشاريع سياسية، لتصفية القضية الفلسطينية، عبر هذا الفصل من جهة، والتعامل معها كـ (مسألة سكانية) بحاجة الى (برامج إغاثية) من جهة أخرى، في وقت يواصل فيه أركان اليمين الحاكم في اسرائيل التهرب من مسؤوليتهم المباشرة، والكاملة عن تداعيات ونتائج الحصار والعدوان على قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

وزارة النقل تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء

وزارة النقل تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء

بدران يكشف أسباب زيارة وفد المخابرات المصرية إلى قطاع غزة

بدران يكشف أسباب زيارة وفد المخابرات المصرية إلى قطاع غزة

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين

الحمد الله: فلسطين ستخدم قضايا دول مجموعة 77 والعالم

الحمد الله: فلسطين ستخدم قضايا دول مجموعة 77 والعالم

الشرطة تُتلف 66 مركبة غير قانونية ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

الشرطة تُتلف 66 مركبة غير قانونية ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

وزير إسرائيلي: يجب تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس دون الانجرار إلى حرب

وزير إسرائيلي: يجب تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس دون الانجرار إلى حرب

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وزارة النقل تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء

وزارة النقل تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)

الحمد الله يشكر كندا على دعمها لوكالة (أونروا)

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم 4 محررين

الخارجية والمغتربين: التصعيد الإسرائيلي الراهن ضد القطاع جزء من مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الخارجية والمغتربين: التصعيد الإسرائيلي الراهن ضد القطاع جزء من مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الشرطة تُتلف 66 مركبة غير قانونية ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

الشرطة تُتلف 66 مركبة غير قانونية ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

وزير إسرائيلي: يجب تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس دون الانجرار إلى حرب

وزير إسرائيلي: يجب تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس دون الانجرار إلى حرب

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77

قوات الاحتلال تهدم منزلاً وبئر مياه في خلة المية شرق يطا

قوات الاحتلال تهدم منزلاً وبئر مياه في خلة المية شرق يطا

منوعات

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:&#34;من يكسر قلب اختي اكسر عنقه&#34;

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:"من يكسر قلب اختي اكسر عنقه"

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

عربي

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق

ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق

لبحث الملف الإيراني.. لقاء عسكري سعودي إسرائيلي في واشنطن

لبحث الملف الإيراني.. لقاء عسكري سعودي إسرائيلي في واشنطن