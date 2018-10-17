شؤون فلسطينية

الحمد الله: فلسطين ستخدم قضايا دول مجموعة 77 والعالم

الحمد الله: فلسطين ستخدم قضايا دول مجموعة 77 والعالم
الدكتور رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، الدكتور رامي الحمد الله: إن فلسطين حققت انتصاراً جديداً ونوعياً في أروقة الأمم المتحدة، حيث صوتت دول العالم، وبأغلبيةٍ مؤيدة لمنح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين، التي تعتبر المجموعة الأكبر في الأمم المتحدة.

وأضاف الحمد الله: إن فلسطين، بالزخم القانونيّ الذي تراكمه في المحافل الدولية، وبالإجماع الدولي المتنامي على رفع مكانتها، وكرئيس لمجموعة الـ 77 والصين، ستواصل جهودها للمزيد من الانخراط والعمل الوثيق ضمن المنظومة الدولية لخدمة قضايا المجموعة والعالم.

يذكر، أنه تم منح فلسطين بالأمس، صلاحيات قانونية جديدة، بعد ترؤسها لمجموعة 77+ الصين، حيث صوت لصالح القرار 146 دولة، وعارضته 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير، من أجل مشاركة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية، التي ستشارك فيها مجموعة الـ 77 العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة"، و"حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات" و"حق عرض مذكرات إجرائية".

وتضم المجموعة الـ 77 والصين 134 دولة حالياً، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين، لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة، بعيد مصر، في 2019.

وأُنشئت مجموعة 77 والصين من تحالف عدد من الدول الناشئة لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائها، وقوة تفاوض في الأمم المتحدة.

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