الشرطة تُتلف 66 مركبة غير قانونية ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم













رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية فجر اليوم الأربعاء، 66 مركبة غير قانونية في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إنه وضمن الإجراءات المستديمه لملاحقة المركبات غير القانونية، فقد تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية فجر اليوم الأربعاء، لبلدة بيت فحار، وتمكنت من ضبط وإتلاف 66 مركبة، لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين".وأكد ارزيقات بأن هذه الإجراءات ستستمر لملاحقة هذه المركبات، وطالب المواطنين بضرورة التخلص منها بأسرع وقت.