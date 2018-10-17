وزير إسرائيلي: يجب تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس دون الانجرار إلى حرب

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس اليوم الأربعاء، إنه يمكن تحقيق الهدوء في الجنوب، من خلال توجيه ضربة مؤلمة لحماس، معرباً عن أمنيته بعدم الانجرار إلى حرب شاملة.وطالب في مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) إسرائيل بالرد على قصف بئر السبع بضربة قوية، من أجل "تدفيع حركة حماس الثمن لأنه تجاوز للخطوط الحمراء".وتابع: "بعد إطلاق الصواريخ على النقب، نعمل على إعادة الهدوء لسكان غلاف غزة، وأمامنا طريقتان لذلك: تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس، ومحاولة التوصل إلى اتفاق تهدئة معها، بدون الانجرار إلى حرب شاملة بغزة... نحن على مفترق طرق، لا نعلم لأين نذهب. أتمنى عدم الانجرار لحرب شاملة".واتهم شتاينتس الرئيس محمود عباس، بالتسبب في التصعيد بتعمد خنق غزة، وخلق أزمة إنسانية فيها بعد الحد من الرواتب، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وأشار إلى أن ما حدث في الجنوب سيتطور، و"ما زلت آمل أن يكون هناك رد قوي لبضعة أيام، لكن سيقابله رد من الجانب الآخر وهو ما يجرنا إلى حرب".