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شؤون فلسطينية

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77

المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بفلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة 77
رام الله - دنيا الوطن
رحب د. رياض المالكي، وزير خارجية والمغتربين، بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الثقة ورفع مكانة دولة فلسطين، ومنحها صلاحيات إضافية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة الـ 77 والصين. 

وشكر المالكي الشقيقة مصر الرئيس الحالية لمجموعة الـ 77، والدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنجاح هذا القرار، بالإضافة الى جميع الدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه، واعداًً دول العالم بأن فلسطين ستعمل بكل جد، وجهد من أجل توحيد جهود العالم، والمجموعات الإقليمية والدولية لخدمة البشرية، والأجندة الإنسانية للشعوب، بما يساهم في الحد من كافة الظواهر السلبية التي تعيق حقوق الشعوب، وتحرمهم ودولهم من التقدم والنمو.

وأشار المالكي إلى اهتمام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بمجموعة الـ 77 وأهميتها في المجموع الدولي، باعتبارها المجموعة الأكبر في الأمم المتحدة، والتي تفاوض على أكثر من 80% من القضايا على أجندة الأمم المتحدة ذات الاهتمام الدولي المشترك، وشدد على أن الرئيس قد كلف وزير الخارجية والمغتربين برئاسة الفريق الوطني لمتابعة رئاسة دولة فلسطين لهذه المجموعة المهمة.

وأكد المالكي، أن دولة فلسطين وكرئيس لمجموعة الـ 77 والصين، تعتبر أن الإجماع الدولي على منحها للثقة والتصويت لصالح ترفيع مكانتها بما يخدم مجموعة الـ 77، هو تحد ستعمل إلى تحويله إلى فرص لصالح دول المجموعة الـ 77 والعالم، وان دولة فلسطين جاهزة للانخراط بنوايا حسنة مع جميع دول العالم والمجموعات للتفاوض على المستقبل الأفضل للكون، ولنقاش جميع القضايا الاحتياجات والإنسانية التي تثير قلق مجتمعاتنا وشعوبنا بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2030، مشدداً على أن دولة فلسطين قادرة على تقديم وتعزيز الأجندة الأممية بالخبرات والقدرات الوطنية الفلسطينية المتنوعة في القضايا البيئية والتنموية والاقتصادية.

في الختام، أكد الوزير المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية، ستعمل على إنجاح رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ 77.

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