سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع "هاشتاغ سوريا" الاخباري أن قضية فساد يجري التحقيق فيها تتعلق بقرار حجب المواقع الاباحية في سوريا، سجن على إثرها عدد من الموظفين.ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن السبب الحقيقي في خضوع العديد من المدراء ضمن المؤسسة للتحقيق، واستقالة المدير العام السابق بكر بكر، كانت دارات الحجب الخاصة بالمواقع الإباحية.و كشفت المصادر أن العقد الذي تنافست عليه كل من شركتي "سكان سيلوشنز" و"آيتك"، والذي بلغت قيمته 975 مليون ليرة سورية ( أكثر من مليوني دولار) لم يرسو على أي منهما، الأمر الذي أثار غضب واستهجان “بعض المعنيين” وأدى إلى سلسلة من التحقيقات.وكشفت المصادر أن ملف التحقيقات مع المدراء الموقوفين وبعض المتعاقدين مع الشركة هو "قيد النظر" حالياً أمام قاضي التحقيق المالي بدمشق، والذي أمر بتوقيف المدراء.ومن المرجح أن يقوم باستدعاء وإحضاء مدراء آخرين بهدف التوسع بالتحقيق، ضمناً المدير السابق للشركة.