قوات الاحتلال تهدم منزلاً وبئر مياه في خلة المية شرق يطا











رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال، منزلاً وبئر مياه في منطقة خلة المية "أم الشقحان" شرق مدينة يطا، وأخطرت عدة منازل بالهدم بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء.وأفاد أ. منور الغفيان، رئيس مجلس قروي خلة المية، بأن قوات الاحتلال، هدمت منزل المواطن محمود شحادة أبو طه، ومساحته 170 متراً مربعاً، ويسكن في المنزل أسرتان من 14 فرداً، سيبيتون الليلة في خيام.وأضاف، بأن سلطات الاحتلال لم تقدم إخطاراً مسبقاً بالهدم لمنزل أبو طه، وقامت بهدم المنزل مباشرة بعد وصولهم في تمام الساعة الرابعة فجراً، وهدمت بئر مياه تابع للمنزل.وقال الغفيان: إنه تم التواصل مع مؤسسة (سانت إف) المسؤولة عن متابعة ملفات المنازل والبناء في مناطق (ج)، وأخبره المحامي هيثم الخطيب، أن قرار محكمة بيت إيل، يقضي بوقف البناء لا الهدم.وناشد الغفيان المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية، بالوقوف عند مسؤولياتها، وتقديم الدعم اللازم لهذه المناطق التي لا تقل أهمية عن باقي مناطق الوطن، وأن ما قامت به قوات الاحتلال ما هو إلا إجراء عنصري تعسفي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والإنسانية.