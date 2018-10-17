زعيم المعارضة في إسرائيل: الهدف المطلوب عودة الرئيس عباس لغزة

رام الله - دنيا الوطنهاجم زعيم المعارضة في إسرائيل آفي جباي، سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، حول الوضع في قطاع غزة.وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف) صباح اليوم،: إن "حكومة نتنياهو لا تملك استراتيجية ولا خطة حول غزة، في حين أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مشغول بشعارات جوفاء.. هكذا لا تنتصر".وأضاف: "سئمنا من الإخفاقات الأمنية لحكومة نتنياهو وليبرمان، وسئمنا من الكابينت الذي يخلط السياسة بالأمن، ولا يدافع عن سكان مستوطنات الغلاف".وأضاف زعيم المعارضة: أن "الهدف المطلوب هو عودة أبو مازن إلى غزة، معه هناك هدوء في الضفة الغربية، وسيكون معه هناك في غزة، وعلينا تقديم خطة دولية مهمة لا تنفذ إلا عندما يعود للسيطرة هناك".وتابع: "لا تعنيني الديمقراطية هناك، ما يعنيني أمن إسرائيل، وأبو مازن هو الضامن لأمن إسرائيل".