نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة ليبرمان على خلفية الوضع في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد قليل، في ضوء الوضع الأمني ​​المتوتر في قطاع غزة.وسيشارك في الجلسة، وزير الجيش افيغدور ليبرمان، ونائب رئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الشاباك وكبار المسؤولين الأمنيين.يشار إلى أن رئيس الأركان غادي ايزنكوت، سيعود لاحقاً إلى إسرائيل، بعد قطع زيارته للولايات المتحدة، على خلفية الصاروخ الذي أطلق في بئر السبع فجر اليوم من قطاع غزة، مخلفاً عدة إصابات بالهلع في صفوف الإسرائيليين.كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخ، مما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة 3 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة.