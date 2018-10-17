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شؤون فلسطينية

ليبرمان يُقرر إغلاق معبري (إيرز) وكرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد

ليبرمان يُقرر إغلاق معبري (إيرز) وكرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد
رام الله - دنيا الوطن
قرر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، وكرم أبو سالم التجاري جنوباً، وتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

قرار ليبرمان، جاء بحجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على منطقة بئر السبع، ومجلس أشكول، حيث أسفر ذلك عن أضرار مادية في أحد المنازل، بالاضافة إلى إصابة ستة مستوطنين، اثنين منهم بالرضوض، وأربعة بالهلع.

وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عدة أهداف في مناطق مختلفة بمحافظات قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرين.

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