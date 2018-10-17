اتصالات مصرية مُكثفة لوقف القصف الإسرائيلي وعودة الهدوء لغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن مصر تجري اتصالات مكثّفة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ لوقف الغارات الإسرائيلية والتصعيد على قطاع غزة، وعودة الهدوء.



وأوضحت الصحيفة، أن الوفد الأمني المصري، المتواجد في قطاع غزة، أجرى اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل في غزة، وحثهم على عدم إطلاق أي صواريخ من القطاع.





وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين، يجرون مع الجانب الإسرائيلي اتصالات مماثلة؛ لوقف الغارات الإسرائيلية وعودة الهدوء، من أجل إفساح المجال للجهود المصرية لإتمام التهدئة، والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

من ناحيتها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية إلغاء جلسة الكابينت التي كانت مقررة اليوم، بسبب تطور الأوضاع في غزة، وقالت: إن ليبرمان أمر بإغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال.