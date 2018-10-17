ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نفى كليا" معرفته بما جرى في القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما يتعلق بحادثة اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.وأضاف ترامب في تغريدة أن ولي العهد السعودي أبلغه أن تحقيقا فتح فعليا في القضية وسيتم توسعته على نحو سريع لمعرفة ما جرى وتابع الرئيس الاميركي "أن الإجابات ستأتي قريبا".وقال ترامب لاحقا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية إنه إذا كان الملك سلمان أو ولي العهد على دراية بما حدث لخاشقجي ، "فإن ذلك سيكون أمرا سيئا".من ناحية اخرى، يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة لتركيا الأربعاء قادما من السعودية حيث أجرى محادثات تمحورت حول قضية جمال خاشقجي حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء.