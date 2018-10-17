شؤون فلسطينية

غرفة العمليات المشتركة: إطلاق الصواريخ لتعطيل الجهود المصرية والمقاومة لا تتستر خلف أحد

غرفة العمليات المشتركة: إطلاق الصواريخ لتعطيل الجهود المصرية والمقاومة لا تتستر خلف أحد
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، أن شعبنا الفلسطيني يخوض معركته بكل قوةٍ واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأضافت الغرفة، في بيان صحفي، صباح الأربعاء: "إننا في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعياً وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم".

وتابع: "نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباكٍ رادعةٍ معه".

واستطرد البيان: "أجنحة المقاومة في غرفة العمليات المشتركة تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسئولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

وتابع الييان: "تؤكد فصائل المقاومة أنها جاهزةٌ للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية، وستبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سلاحنا مشرعاً في وجه عدونا".

يذكر، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، الليلة الماضية، على بئر السبع، فيما رد الطيران الإسرائيلي بقصف عدة مواقع في القطاع.

أخبار ذات صلة

عضو بالمجلس الثوري: الجمهور والقوى هي الثابت والحكومات متحركة

عضو بالمجلس الثوري: الجمهور والقوى هي الثابت والحكومات متحركة

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ وشق طرق في محيط (الخان الأحمر)

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ وشق طرق في محيط (الخان الأحمر)

بقيمة مليار دولار.. &#34;العليا الأميركية&#34; ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

بقيمة مليار دولار.. "العليا الأميركية" ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه

الرئيس الإسرائيلي: الإسرائيليون والفلسطينيون ولدوا للعيش معاً

الرئيس الإسرائيلي: الإسرائيليون والفلسطينيون ولدوا للعيش معاً

كيف جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء؟

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

فيديو: شهيد وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

فيديو: شهيد وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

عضو بالمجلس الثوري: الجمهور والقوى هي الثابت والحكومات متحركة

عضو بالمجلس الثوري: الجمهور والقوى هي الثابت والحكومات متحركة

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الأزهر الجديد

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الأزهر الجديد

أبو هولي يطالب روسيا بالتحرك دولياً لدعم تجديد تفويض (أونروا)

أبو هولي يطالب روسيا بالتحرك دولياً لدعم تجديد تفويض (أونروا)

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تُخطط لنقل سفارتها للقدس

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تُخطط لنقل سفارتها للقدس

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

منوعات

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ&#34;شمس&#34; عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن &#34;اليهود&#34;

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ"شمس" عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن "اليهود"

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: &#34;هذا ما جعل خطيبها يتركها&#34;

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: "هذا ما جعل خطيبها يتركها"

عربي

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق

ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق

سبعة قتلى و86 جريحا في حادث خروج قطار عن سكته في المغرب

سبعة قتلى و86 جريحا في حادث خروج قطار عن سكته في المغرب

تركيا تعثر على &#34;دليل مؤكد&#34; لمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية

تركيا تعثر على "دليل مؤكد" لمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية