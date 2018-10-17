الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ وشق طرق في محيط (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنواصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تجريف أراض وشق طرق وتسهيلها في محيط قرية (الخان الأحمر) شرق القدس، لليوم الثالث على التوالي.وأفادت مصادر محلية في قرية (الخان الأحمر)، بأن جرافات الاحتلال، عادت صباح اليوم، وشرعت بتجريف الطرق التربية وتمهيدها، لتسهيل دخول آليات الاحتلال إلى القرية ومحيطها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر ذاتها: "إن قوات الاحتلال التي ترافق الجرافات، منعت دخول المواطنين أو خروجهم من القرية، وفرضت حصاراً عليها".