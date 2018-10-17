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ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق

ترامب: ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية، قبل معرفة جميع الحقائق عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) تصريحات للرئيس الأمريكي، أنه سيعطي السعودية فائدة الشك في قضية اختفاء خاشقجي، رغم أن مشرعين أمريكيين، يشيرون بأصابع الاتهام إلى القيادة السعودية، بالإضافة إلى تزايد الضغوط الغربية على الرياض؛ لتقديم إجابات حول مصير الصحفي السعودي.

وقال وفق ما ذكرت (بي بي سي): "أعتقد أننا يجب أن نعرف ما حدث أولاً، وينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق عن اختفاء خاشقجي".

وأضاف:"ها نحن نتعامل مع الأمر مرة أخرى بمنطق أنت مذنب حتى تثبت البراءة، أنا لا يعجبني ذلك".

وتزامنت تصريحات ترامب مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السعودية ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

وقال بومبيو: إن المملكة العربية السعودية، وعدت بعدم إعفاء أي شخص من التحقيق في اختفاء خاشقجي.

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