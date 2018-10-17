بقيمة مليار دولار.. "العليا الأميركية" ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة العدل العليا الأميركية، أمس الثلاثاء، قرارها برد الدعوى المعروفة بليفنات/ سافرا والمرفوعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ حوالي ست سنوات، حيث رفع المدعون قضايا تعويض بقيمة مليار دولار ضد السلطة الوطنية، فيما يخص مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين مزدوجي الجنسية في مقام النبي يوسف في نابلس عام 2011.وقالت وكالة (بلومبرج)، إن القرار هو الثاني من نوعه هذا العام الذي يحققه الفريق القانوني للسلطة الفلسطينية، إذ كان وزير المالية شكري بشارة، قد أعلن في بداية العام عن أن محكمة العدل العليا الأميركية، قد رفضت التماس المدعين ضد السلطة الوطنية في القضية المعروفة بـ (سوكولوف)، وكانت التعويضات المطلوبة في هذه القضية تراوح المليار ومئة مليون دولار.ويعتبر هذا القرار إنجازاً مهماً يسجل لصالح دولة فلسطين في ظل البيئة السياسية السلبية ضد فلسطين في الولايات المتحدة، والقوانين والتشريعات الأخيرة، التي تم تبنيها ضد فلسطين ومنظمة التحرير.