شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه

الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويعتدي على قاطنيه
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في منطقة السياح بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، يعود لعائلة المواطن خليل زعاترة، وتقطنه أسرة مكونة من ثمانية أفراد، معظمهم من الأطفال.

وقال شهود عيان: :"إن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب بصورة وحشية على أفراد أسرة زعاترة خلال إخلائهم بالقوة من منزلهم".

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