الرئيس الإسرائيلي: الإسرائيليون والفلسطينيون ولدوا للعيش معاً

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إنه على يقين بإمكانية بناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفاً: "لم يفرض علينا العيش سوية، وإنما ولدنا للعيش معاً".وحسب موقع (كان) الإسرائيلي، وردت أقوال ريفلين خلال مؤتمر وسائل الإعلام المسيحية العالمية، الذي استضافه مقر رؤساء إسرائيل في القدس، اليوم.وأكد ريفلين، أن إسرائيل تعمل مع حليفاتها في أنحاء العالم لمحاربة الإرهاب والتطرف، وجلب الاستقرار والسلام إلى المنطقة، على حد زعمه.