لبحث الملف الإيراني.. لقاء عسكري سعودي إسرائيلي في واشنطن

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، الذي يزور الولايات المتحدة في هذه الأيام، التقى نظيره قائد الأركان السعودي.



وأوضحت القناة، أن أيزنكوت ناقش مع نظيره السعودي خلال مؤتمر قادة الأركان من جميع أنحاء العالم، التهديد الإيراني الذي وصفاه أنه ماثل أمام أعينهم.ووفق القناة، تدارسا سبل الوقوف في وجه هذا التهديد، لافتاً إلى أن السعودية تربطها بإسرائيل الآن، علاقات أمنية واستخباراتية مشتركة.