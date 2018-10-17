شؤون فلسطينية

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً  معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/18: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/10/19: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/10/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-17 24-17 24-16 بيت لحم 23-17 24-17 24-16
رام الله والبيرة 22-16 23-16 23-15 طولكرم 27-21 28-21 28-20
نابلس 25-18 26-18 26-17 قلقيلية 27-21 28-21 28-20
جنين 28-20 29-20 29-19 سلفيت 23-17 24-17 24-16
طوباس 28-20 29-20 29-19 روابي 24-17 25-17 25-16
الخليل 23-16 24-16 24-15 غزه 26-22 27-22 27-21
أريحا 33-24 34-24 34-23 خانيونس 26-22 27-22 27-21
الأغوار الشمالية 31-22 32-22 32-21 رفح 27-21 28-21 28-20

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