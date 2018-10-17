ثلاث إصابات في قصف إسرائيلي على عدة أهداف في محافظات قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، نتيجة قصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، على أهداف مختلفة في عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة.





وافاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة ثلاثة مواطنين وصفت حالتهم بالمتوسطة، جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق عدة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، نافيا في الوقت ذاته وقوع اي اصابات في القصف الاسرائيلي على المناطق الشمالية للقطاع.







وإلى خانيونس، فقد قصفت طائرات الاحتلال أرضا فارغة في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين. وبحسب اذاعة صوت القدس، فإن عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على أهداف شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن اصابات بين المواطنين.









وبحسب موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، فإن الصاروخين اللذين اطلقا من قطاع غزة، أسفرا عن اصابة مما أسفر عن ستة اصابات بين المستوطنين، اثنين منهما برضوض، وأربعة اخرين بالهلع.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن من بين الاصابات، رجل وامرأة حيث أصيبا برضوض وجرى نقلهما الى المستشفى، وأربعة اخرين بالهلع.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "بدأت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في قطاع".



وأشار المتحدث، إلى أنه تم تحديد صاروخين أطلقا من قطاع غزة، الاول سقط في منطقة بئر السبع مما خلف اضرارا مادية كبيرة، والثاني سقط في البحر.



وعلى أثر ذلك، قرر افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق معبري بيت حانون/ايرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.



يتبع..

وبحسب موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، فإن الصاروخين اللذين اطلقا من قطاع غزة، أسفرا عن اصابة مما أسفر عن ستة اصابات بين المستوطنين، اثنين منهما برضوض، وأربعة اخرين بالهلع. بدوره افاد الاعلام الاسرائيلي، أن القصف الاسرائيلي، على أهداف مختلفة في عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة، جاء ردا على اطلاق صاروخيْن من قطاع غزة، سقط أحدهما في منطقة بئر السبع، والثاني في البحر.

رام الله - دنيا الوطن