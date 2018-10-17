الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.وأكد الرئيس، دعمه الكامل لجامعة الازهر، وللخطط التطويرية التي وضعها مجلس الامناء، والتي ستصب في صالح تطوير التعليم الجامعي وخدمة الطلاب، الذين يشكلون الاساس لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة.واطلع الوفد، الرئيس على أوضاع الجامعة، والخطط التطويرية للنهوض بالقطاع الاكاديمي فيها خلال المرحلة القادمة، مؤكدين تصميمهم على تطوير قطاع التعليم لما فيه مصلحة الطالب الجامعي الفلسطيني.وثمنوا الدعم الكبير والاهتمام المباشر من قبل الرئيس بجامعة الازهر بشكل خاص، وبالقطاع الاكاديمي الفلسطيني الذي يشهد تطوراً كبيرا على المستويات كافة.وحضر اللقاء، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، وعلي أبو زهري، واعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" الحاج اسماعيل جبر، وروحي فتوح، وجمال محيسن، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.