ابو هولي يطالب روسيا التحرك على المستوى الدولي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي اليوم مع السفير الروسي لدى فلسطين حيدر اغانين اخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية الى جانب اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية .والتقى د. ابو هولي مع السفير اغانين أمس الثلاثاء، في مقر مكتب التمثيل الروسي في مدينة رام الله.ووضع د. ابو هولي السفير الروسي على اخر مستجدات الازمة المالية لوكالة الغوث الدولية والتحركات العربية والدولية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها نتيجة قرار الإدارة الامريكية بقطع مساهماتها المالية عن وكالة الغوث الدولية التي اسفرت على تقليص العجز المالي الى 64 مليون دولار امريكي .كما اطلع ابو هولي السفير الروسي على مخاطر توجه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق جميع مؤسسات وكالة الغوث في مدينة القدس بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات على حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط واستمرار اعتداءاتها على المخيم والتضييق على لاجئيه وانعكاس ذلك على امن واستقرار المنطقة .كما بحث المسؤولان خلال اللقاء اوضاع اللاجئين في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك واعادة اعماره لافتا الى ان الاتصالات مع الحكومة السورية وتوجيهات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمتابعة اعمار مخيم اليرموك اسفرت عن بدء الخطوات الاولى لإعادة اعماره من خلال ازالة الانقاض والركام من احياء وشوارع المخيم وفتح شوارعه الرئيسية والتي ستفتح الطريق امام عودة النازحين الفلسطينيين الى مخيماتهم .وطالب د. ابو هولي السفير اغانين التحرك على المستوى الدولي ومع دول الاعضاء في الامم المتحدة لدعم تجديد تفويض عمل وكالة الغوث الذي ينتهي في سبتمبر 2019 .واشاد د. ابو هولي بموقف روسيا الداعم لوكالة الغوث الدولية وتبرعها بـ 10 ملايين دولار في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في حزيران الماضي في نيويورك والذي ساهم بتحفيض العجز المالي واعطى بارقة امل نحو استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية .من جهته اكد السفير الروسي اغانين دعم بلاده للقضية الفلسطينية قائم ومستمر والذي يستند إلى أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ارتباطا بمبدأ حل الدولتين، مشددا على ان روسيا ستبقى داعمة ومناصرة للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوق المشروعة المستندة لقرارات الأمم المتحدة في العودة الى دياره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .وشدد اغانين على ان دعم بلاده سيستمر لوكالة الغوث الدولية حسب التفويض الممنوح لها لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الامم المتحدة .