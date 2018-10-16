شؤون فلسطينية

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية: "إن بعض الدول استسهلت أن تقوم بالتملق وتقديم التملق على حساب القضية الفلسطينية أمام إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية".

جاء ذلك تعقيبًا على اجتماع ثلاثة عشر سفيرا عربيا في كانبرا، وأعربوا عن قلقهم حيال سياسة أستراليا فيما يتعلق بخطوتها لنقل سفارتها بإسرائيل للقدس المحتلة.

وأضاف عوض الله: "إن الخارجية الفلسطينية عندما حصلت على هذه المعلومات بدأت بالعمل مع المجموع العربي والإسلامي"، موضحًا أنه من غير المقبول المساس بقضية القدس، لافتًا أننا قدمنا دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية حول هذه القضية، بحسب ما جاء على قناة الغد الاخبارية.

وأشار رئيس إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن القرارات العربية والإسلامية واضحة فيما يتعلق بهذه القضية، حيث أن الغطاء الدولي موجود، مضيفًا أنه سيتم قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع أي دولة تنوي نقل سفارتها من إسرائيل إلي القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال.


 

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد

ابو هولي يطالب روسيا التحرك على المستوى الدولي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا)

ابو هولي يطالب روسيا التحرك على المستوى الدولي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا)

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

شعث: تصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين الليلة صفقة على وجه أمريكا

شعث: تصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين الليلة صفقة على وجه أمريكا

استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها أمس خلال مظاهرة المسير البحري

استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها أمس خلال مظاهرة المسير البحري

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد

الرئيس يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة الازهر الجديد

ابو هولي يطالب روسيا التحرك على المستوى الدولي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا)

ابو هولي يطالب روسيا التحرك على المستوى الدولي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا)

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

المالكي ونظيرته الاندونيسية يترأسان الجولة الأولى من المشاورات الثنائية السياسية على المستوى الوزاري

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس

الخارجية: قطع العلاقات مع أي دولة تخطط لنقل سفارتها من إسرائيل للقدس

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

السفير دياب اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في اجتماعات دولية بالقاهرة

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال شرق دير البلح

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال شرق دير البلح

فرنسا تدين جريمة قتل مستوطنين المواطنة عائشة الرابي

فرنسا تدين جريمة قتل مستوطنين المواطنة عائشة الرابي

منوعات

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ&#34;شمس&#34; عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن &#34;اليهود&#34;

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ"شمس" عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن "اليهود"

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: &#34;هذا ما جعل خطيبها يتركها&#34;

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: "هذا ما جعل خطيبها يتركها"

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

الرابر الفرنسية &#34;ديامس&#34; تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

الرابر الفرنسية "ديامس" تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

سما المصري لم تصبر على &#34;التوبة&#34; أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ&#34;فيزون&#34;

سما المصري لم تصبر على "التوبة" أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ"فيزون"

عربي

نواب أردنيون يطالبون الحكومة باستعادة الباقورة والغمر من إسرائيل

نواب أردنيون يطالبون الحكومة باستعادة الباقورة والغمر من إسرائيل

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

عائلة &#34;خاشقجي&#34; تخرج عن صمتها

عائلة "خاشقجي" تخرج عن صمتها

البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي

البرادعي يكشف تفاصيل آخر اتصال له بجمال خاشقجي