شؤون فلسطينية

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية

عريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين ويدعو لمواجهة الشعبوية
رام الله - دنيا الوطن
دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات بشدة اليوم تصريحات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين في مؤتمر مُشين سمّي بـ "قمة الإعلام المسيحي"، وأكد أن كل فلسطيني بغضّ النَظر عن ديانتهِ هو جزء أصيل ولا يتجزأ من شعب فلسطين في الوطن والمنفى، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يتعمد تشويه الحَقائق عن طريق إستخدام المسيحيّة لدعمِ تصريحاتِه العنصريّة والمعادية، واصفاً تصريحاته حولَ الفلسطينيين المَسيحيين وبيت لحم بالتصريحات الواهية والتي تنم عن عقلية عنصرية.

وقال: "إن دولة إسرائيل قامت على أساس الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذَلِكَ أبناء شعبنا المسيحيين الذين طهرت منهم إسرائيل عرقياً عشرات العائلات منذ النّكبة عام 1948، والذين أصبحوا يعيشون اليوم كلاجئين في مخيمات ضبيية و البصّة و مار اللياس في لبنان و غيرها من المناطِق. وفي أعقاب إحتلال عام 1967 و مَشروع الإستيطان الإستعماري، شنت إسرائيل حملة واسعةِ النِّطاق  للإستيلاء على الأراضي وإقامة جدار الضم والتوسع على أراضي بيتَ لحم و أقامت 18 مستوطنة استعمارية غَيْر قانونيَة في أنحاء المدينة".

وتابع:"ترفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إعادة لَم الشّمل للعائلات الفَلسطينية، وهو ما أثّر بشكلٍ خاص على الوجود المسيحي الفلسطيني في الْقُدُس المحتلة. حيث يمنع عشرات الألاف من المسيحيين الفَلسطينيين من الصّلاة في الأماكن المقدسة بسبب سياسة إسرائيل العُنصرية التي تقسّم العائلات و تمنع عودة الفلسطينيين لأَنَّهُم "من غير اليهود". وبعدَ إقرار قانون الدولة الْيَهُودية العنصري، وبدعم من حلفائها في إدارة ترامب، لا تزال حكومة الاحتلال تواصل إستخدام الدِّين لتبرير جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوقِ الشعب الفلسطيني".

ونوّه عريقات إلى أن هذا المؤتمر قد شارك فيه مجموعة من المسيحيين الأجانب في أنشطة تهدف الى تطبيع "ألابارتايد" في فلسطين من خلالِ زيارتهم للمستوطنات غيرِ قانونيّة، وجدار الضم والتوسع حولَ مدينة بيتَ لحم. وقال: "إن تقديس الأبارتايد أمر معيب".

من جهة أخرى أعرب عريقات عن رفضه الشديد لاستخدام رئيس الوزراء الأسترالي القدس كأداة رخيصة لخدمة السياسة الداخلية، وذلك في إنتهاك لالتزامات أستراليا بموجب القانون الدّولي ولاسيما قرار مَجلس الأمن 487.

ودعا عريقات في ختام بيانه جميعَ الشّعوب المحبّة للسلام، بما فيهم الزّعماء الدّينيين حولَ العالم لرفعِ صوتهم والتعبير عن رفضهم لاستغلال الدين في تبرير اضطهادِ شعب فلسطين، وختم قائلاً: "إن تزايد عدد السياسيين المؤيديين للشعبويّة اليمينيّة يشكّل خطراً داهماً على السّلام العالمي من خلال إتخاذ قرارات عمياء، منها تلك التي اتخذت بحقّ القدس عاصمة الدّيانات السّماوية الثلاث، وهذا ما يجب مواجهته".

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