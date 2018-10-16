شؤون فلسطينية

شعث: تصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين الليلة صفقة على وجه أمريكا

شعث: تصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين الليلة صفقة على وجه أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن تصويت الجمعة العامة لصالح منح دولة فلسطين صلاحيات اضافية لرئاسة مجموعة 77 والصين، هي صفعة قوية على وجهة الادارة الامريكية واستراليا التي تدرس نقل سفارتها الى القدس.

واعتبر شعث في تصريح له، أن التصويت نصر سياسي دولي مهم، مشددا على ضرورة استثماره لمواجهة مؤامرة الادارة الامريكية ضد القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، لفت شعث إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو علامة في تغيير النظام الدولي، ودليل على ان العالم لن يقف مع الادارة الامريكية.

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