استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها أمس خلال مظاهرة المسير البحري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب صدام العبد محمد أبو شلاش (27 عاما)، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها أمس الاثنين خلال فعاليات المسير البحري في منطقة زيكيم شمال غرب قطاع غزة.
أعلن الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب صدام العبد محمد أبو شلاش (27 عاما)، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها أمس الاثنين خلال فعاليات المسير البحري في منطقة زيكيم شمال غرب قطاع غزة.
وكان القدرة قد أعلن في وقت سابق، أن فعاليات زيكيم أسفرت عن اصابة 32 مواطنا، بالرصاص الحي، وتم تحويلها للمستشفيات، بالاضافة الى عشرات الاصابات بالاختناق والشظايا، وتم علاجها ميدانيا.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، اثر المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة والارباك الليلي.
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