استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها أمس خلال مظاهرة المسير البحري

وكان القدرة قد أعلن في وقت سابق، أن فعاليات زيكيم أسفرت عن اصابة 32 مواطنا، بالرصاص الحي، وتم تحويلها للمستشفيات، بالاضافة الى عشرات الاصابات بالاختناق والشظايا، وتم علاجها ميدانيا.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، اثر المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة والارباك الليلي.