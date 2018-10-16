شؤون فلسطينية

خلال الجمعية العامة.. 146 تصوت لصالح منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة 77

خلال الجمعية العامة.. 146 تصوت لصالح منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة 77
رام الله - دنيا الوطن
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين.

وفي التفاصيل، فقد صوتت 146 دولة لصالح دولة فلسطين، على منحها صلاحيات اضافية لرئاسة المجموعة، فيما صوت ضد ذلك ثلاث دولة فقط، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وأوضح رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أن الدول الثلاثة التي عارضت التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا.

وينص مشروع القرار، على سلسلة من التدابير من أجل مشاركة دولة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة، و"حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات"، و"حق عرض مذكرات إجرائية".

وتضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول/سبتمبر الماضي على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.

وحاليا، تشكل مجموعة (77+الصين) تحالف عدد من الدول الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.

ويذكر نص القرار بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".

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