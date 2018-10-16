طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف (10/15)، بحسب ما جاء على موقع وزارة داخلية غزة.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف (10/15)، بحسب ما جاء على موقع وزارة داخلية غزة.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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