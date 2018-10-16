طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف (10/15)، بحسب ما جاء على موقع وزارة داخلية غزة.ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.