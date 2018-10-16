إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال شرق دير البلح

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان على الأقل بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.وأكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بوصول إصابتين لمواطنين عقب مهاجمة قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالرصاص الحي على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمستقرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي إطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.