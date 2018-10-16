أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤثر سلباً على علاقاتها بالدول العربية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تصريحات رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، التي أشار فيها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تؤثر سلباً على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية.وأعرب أبو الغيط في تصريح له من فيينا، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يراجع موريسون موقفه، وألا يُقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضاً التزامها المُعلن بحل الدولتين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).من جانبه، قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: "إن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، مؤكداً أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين".وأضاف: "إن مصير المدينة، يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية، وليس إجراءات أحادية، داعياً أستراليا كدولة ذات مكانة على الصعيد العالمي، إلى أن تكرس جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل، تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس".