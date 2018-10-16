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تركيا تعثر على "دليل مؤكد" لمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية

تركيا تعثر على "دليل مؤكد" لمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرح مسؤول تركي رفيع المستوى، للوكالة الأميركية (أسوشييتد برس)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة عثرت على دليل مؤكد خلال تفتيشها لمقر القنصلية السعودية بإسطنبول، يُظهر أن الكاتب الصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي، قُتل.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل بشأن الدليل الذي تم العثور عليه خلال تفتيش دام لساعات داخل أسوار القنصلية، والذي انتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء.

وتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث علانية بشأن التحقيق، وقال مسؤولون أتراك: "إن عملاء سعوديين قتلوا خاشقجي، وقطعوا أوصاله في مقر القنصلية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن فريق التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، يبحث حالياً في احتمال وجود مواد سامة في القنصلية السعودية بإسطنبول، ولفت إلى أن أعمال التفتيش، ستستمر في مبنى القنصلية السعودية باسطنبول على خلفية الاختفاء.

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