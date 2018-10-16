فتح لـ "غرينبلات": تصريحاتك دليل على فشل واشنطن بتمرير (صفقة القرن)





جاء ذلك، تعقيباً على ما ورد على لسان جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، في مقابلة له مع صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.



وقال الجاغوب: "إن لجوء غرينبلات إلى الكذب والتضليل لن ينطلي على شعبنا، ولن يسعفه هذا التظاهر بالحرص على مصالح شعبنا والإدعاء بالعمل على وحدة الضفة وغزة، فمن يحرص على هذه الوحدة، عليه:





أولاً: التراجع عن كل ما اتخذته أمريكا من خطوات بحق القدس واللاجئين وتشجيع الاستيطان، ووقف الدعم عن مؤسسات شعبنا الصحية والتعليمية وغيرها.





وثانياً: متابعة كل ما يتعلق بقضايا شعبنا عبر البوابة الشرعية، وهي منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها المسؤولة عن كل ما يتعلق بهذا الشعب الصامد في وطنه، بدلاً من إغلاق ممثلية المنظمة في واشنطن.





وعليه أخيراً: أن يعترف ألا بديل عن حل الدولتين كشرط لا بد منه لإحلال السلام المنشود في المنطقة، فلا حلول على حساب فلسطين وشعبها، ولا طريق لأمن المنطقة سوى بالاعتراف بحق شعبنا، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه أقصر الطرق لاستمرار دوامة الصراع والعنف والإرهاب الذي تدفع ثمنه شعوب المنطقة، والمجتمع الدولي بأسره.





وأضاف: "لا جدوى من دموع التماسيح المتباكية على معاناة أهلنا في غزة، فهذه المعاناة سببها الأول هو الحصار الإسرائيلي المدعوم بالمطلق من الإدارة الأمريكية- شريكة إسرائيل في المسؤولية عن كل ما يتعرض له شعبنا من احتلال واستيطان وظلم وحصار".

رام الله - دنيا الوطنأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، على رفض حركته المطلق للسياسة العبثية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، والرامية إلى تكريس فصل غزة عن بقية الوطن؛ في محاولة لنسف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، خدمة لحكومة المستوطنين الإسرائيلية برئاسة نتنياهو.