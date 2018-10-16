ليبرمان: سأطالب خلال اجتماع (الكابينت) غداً بشن عملية عسكرية على غزة

وكان ليبرمان، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء: إنه "حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس، حتى لو على حساب حملة عسكرية واسعة".





وأضاف في تصريحات له: "إن حماس تجاوزت جميع الخطوط الحمراء"، متابعاً بقوله: "الجميع يفهم أن الوضع كما هو عليه لا يمكن أن يستمر".





ويواصل قادة الاحتلال الإسرائيلي، تهديدات بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، والتي إن وقعت ستكون الرابعة، وذلك بحجة استمرار المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.