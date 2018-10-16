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شؤون فلسطينية

جلسة غير رسمية لـ (ثوري فتح).. وأعضاء بالمجلس: الحكومة للرئيس وقانون الضمان يحتاج لتعديل

جلسة غير رسمية لـ (ثوري فتح).. وأعضاء بالمجلس: الحكومة للرئيس وقانون الضمان يحتاج لتعديل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح: إن الجلسة التي عُقدت اليوم، باسم المجلس كانت "بمن حضر" وليس جلسة رسمية.

وبحسب عدد من الأعضاء، فإن الجلسة الرسمية للمجلس، عقدت أول أمس في رام الله، وصدر عن المجلس بيان بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يُعتقد أنه رد على جلسة المجلس التي عُقدت اليوم كتب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ نابلس اللواء أكرم رجوب على صفحته بـ (فيسبوك): "بدون مقدمات ترى أنا واصلة معي للآخر، اسمعوني منيح يا حبايبي في فتح، مش كل واحد في راسه موال بده يغنيه باسم فتح والثوري، وإلي عندو موال مع حد ما يحكيه باسم فتح والثوري، خلوني ساكت بلاش أبلش نعف، ماشي يا حبايبي".

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله: إن المجلس عقد جلسته أول أمس، مؤكداً على ما جاء في البيان الصادر عن الجلسة الرسمية، وأن الجلسة التي عقدت اليوم كانت غير رسمية، وبمن حضر فقط.

بدوره، قال قدري أبو بكر، عضو المجلس الثوري لفتح، إن البيان الذي صدر عن المجلس اليوم لا يمثل كل الأعضاء، وإنما وجهات نظر، مؤكداً على أن جلسات المجلس الثوري، انتهت منذ أمس الأول وجلسة اليوم لم تكن رسمية.

أما عضو المجلس اللواء طلال دويكات، فقال إن توصية المجلس الثوري في حركة فتح حول قانون الضمان الاجتماعي جاءت بعد وجود بعض من القلق لدى المواطن حول القانون، مشدداً على أهمية قانون الضمان الاجتماعي لما يحقق من مصلحة كبيرة.

وأضاف: "طالبنا بتأجيله لاعطاء فرصة لمزيد من النقاش وتبديد قلق المواطن، ونحن لسنا في صراع مع الحكومة وهذا خارج الحسابات، فهي حكومة الرئيس محمود عباس وهو من أوعز لرئيس الوزراء د.رامي الحمدلله بتشكيلها".

وقال جمال حويل، عضو المجس الثوري، إنه يجب أن يكون هناك حوار بين المجلس الثوري والقطاعات الاخرى مع الحكومة حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف حويل، وفق (النجاح الإخباري)، أنه تم اليوم تشكيل لجنة لدراسة الملف مع الرئيس محمود عباس ورئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة الحوار، وأنه يجب تقديم كافة الملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي للحكومة ليتم دراستها حتى يتم التوصل الى حل لجميع القضايا الخلافية.

بدوره، قاال القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، وفق (النجاح): "جلسة الثوري اليوم ليست دورة وإنما التقاء أعضاء فقط، وإبداء حكومة التوافق استعدادها لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي خطوة ايجابية وعلى الجميع الاستفادة من هذه الفرص".

في حين، قال حافظ البرغوثي، عضو المجلس الثوري لفتح، إن قانون الضمان الاجتماعي، هو قانون مهم؛ لافتاً إلى أنه يحتاج إلى بعض التعديلات.

وأوضح البرغوثي، وفق ما أوردت (النجاح الإخبارية)، أنه وفيما يتعلق برأي المجلس الثوري بالحكومة الفلسطينية، فإن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس، ونحن لسنا ضد الحكومة، ولا نريد ضرب أحد.

وأضاف البرغوثي: "تعديل القاون، يجب أن يتم من قبل قانونيين وشرائح مختلفة من المجتمع".

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