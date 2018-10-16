عباس زكي: الحمد الله ابن فتح ومحل ثقة

وقال زكي، وفق ما أورد (النجاح الإخباري)، الثلاثاء: "المجلس الثوري لفتح، أخذ قراراً بأن يكون هناك بعض التعديلات على هذا القانون، حتى يصبح طوعياً وليس إلزامياً"، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود لوضع التعديلات.





رام الله - دنيا الوطنأكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ضرورة أن يكون لدى الشعب الفلسطيني قانون كقانون الضمان الاجتماعي، الذي يحمي مصالح المواطنين.وأضاف: "لا بد من أن نقتدي بدول لديها قانون الضمان الاجتماعي، لكن فيها الناس تدفع من أجل الدخول فيه لوجود إغراءات فيه"، مؤكداً على ضرورة عدم وجود معركة ومحل نقاش بقدر ما يفتح المجال للتعديلات المطلوبة؛ للوصول لقناعات بين الطبقات الميسورة، والناس المقهورة.وأشار زكي، إلى أن حركة فتح من حيث المبدأ تؤيد قانون الضمان الاجتماعي، وتعتبره خطوة إيجابية وضرورية وتأخرنا فيه، مشدداً على أن حركته تريد أن يكون قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين كامل الأوصاف وغير منقوص.وتابع: "رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، اليوم، تحدث عن إمكانية إجراء تعديلات، وأن الباب مفتوح للنقاش وكنت موجوداً خلال حديثه، وهناك من يعتقد أن هناك خلافاً بين الحمد الله، وحركة فتح وهذا غير صحيح".وأضاف: "رئيس الوزراء ابن فتح، ومحل ثقة، ولديه مكانة وتجربة، ولذلك حاز على رئاسة الوزراء، ونحن نعمل على ألا يكون هناك حرب بينه وبين الشارع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الهجمة الشرسة التي تجريها سلطات الاحتلال في الخان الأحمر".وشدد عضو اللجنة المركزية، على أن حركته مع طرح التعديلات على هذا القانون، وأن تكون متدخلة لسد الثغرات، كي يتم الوصول لتعديلات قادرة على أن يكون الانتماء له لرغبة الناس طوعياً للالتحاق فيه"، كما قال زكي.