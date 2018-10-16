شؤون فلسطينية

وزراء بالكابنيت الإسرائيلي: ليبرمان أربك أدمغتنا ومخه "ضارب"

وزراء بالكابنيت الإسرائيلي: ليبرمان أربك أدمغتنا ومخه "ضارب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة الإسرائيلية الـ (14)، عن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، انتقادهم لوزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وقال الوزراء: "ليبرمان أربك أدمغتنا، وما يقوم به هو مئة بالمئة سياسي، ولم يعرض أمام المجلس أي خطة عملية، ولا يوجد أي خطة على الطاولة، ولا حتى فكرة عملية، فقط عبارات فارغة، ولا يوجد أحد يعير انتباه لهذا".

وأضاف الوزراء: "في آخر اجتماع لهم لم تكن هناك نقاش جدي على الإطلاق حول إمكانية الشروع في عملية عسكرية فيغزة، كما أن ليبرمان يلتزم ببروتوكول جلسة الكابينت ونتنياهو وهو الذي يدير ويقرر كل شيء".

ونقلت القناة، عن أحدهعم قوله، إن "ليبرمان مخه ضارب وكل ما يتحدث به سياسي 100% ولم يعرض على الحكومة أي خطة لعملية عسكرية في غزة ولا توجد لديه فكرة عن شيء تبع برم"، وفق تعبير القناة.

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