أعضاء بثوري فتح: جلسة اليوم غير رسمية وبـ "من حضر"

قال أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح، إن الجلسة التي عُقدت اليوم بإسم المجلس كانت "بمن حضر" وليس جلسة رسمية.





وبحسب عدد من الأعضاء فإن الجلسة الرسمية للمجلس عقدت أول أمس في رام الله وصدر عن المجلس بياناً بشأن قانون الضمان الاجتماعي.







وكان عدد من الأعضاء أبدو معارضتهم لعقد جلسة اليوم كون الجلسة وموقف المجلس من قانون الضمان صدر أول أمس.





وفيما يُعتقد أنه رد على جلسة المجلس التي عُقدت اليوم كتب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ محافظة نابلس اللواء أكرم رجوب على صفحته بفيسبوك: "بدون مقدمات ترى أنا واصلة معي للآخر، اسمعوني منيح يا حبايبي في فتح، مش كل واحد في راسه موال بده يغنيه باسم فتح والثوري، وإلي عندو موال مع حد ما يحكيه باسم فتح والثوري، خلوني ساكت بلاش أبلش نعف، ماشي يا حبايبي".





من جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، إن المجلس عقد جلسته أول أمس، مؤكداً على ما جاء في البيان الصادر عن الجلسة الرسمية، وأن الجلسة التي عقدت اليوم كانت غير رسمية وبمن حضر فقط.





بدوره، قال قدري أبو بكر عضو المجلس الثوري لفتح، إن البيان الذي صدر عن المجلس اليوم لا يمثل كل الأعضاء وإنما وجهات نظر، مؤكداً على أن جلسات المجلس الثوري انتهت منذ أمس الأول وجلسة اليوم لم تكن رسمية.

رام الله - دنيا الوطن