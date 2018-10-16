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الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس السوري بشار الأسد أثناء لقائه وفدا رسميا من شبه جزيرة القرم الروسية يزور دمشق، عن نيته حضور منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي في القرم في نيسان/ أبريل 2019، إن سنحت له الفرصة.

وأعلن الرئيس المشارك لمنتدى يالطا الاقتصادي، أندريه نازاروف، أن الرئيس الأسد أعلن، لوفد القرم الزائر لدمشق، نيته في المشاركة بمنتدى يالطا الاقتصادي في حال سنحت الفرصة.

وأضاف نازاروف أن "اللقاء مع الأسد تحدث في وضع آلية لإطلاق رحلات مباشرة من سوريا إلى القرم".

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