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عائلة "خاشقجي" تخرج عن صمتها

عائلة "خاشقجي" تخرج عن صمتها
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، بياناً طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة مزاعم مقتله، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية قبل 14 يوماً.

ويعتبر هذا البيان الأول الذي تصدره العائلة منذ اختفاء خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ونشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية التي يكتب فيها الكاتب السعودي.

وقال البيان المذكور: "نتابع، بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول".

وتابع البيان:"إن عائلتنا مصدومة، وتتوق إلى أن نكون معاً في هذا الوقت المؤلم"، موضحة بالقول: إن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا (خاشقجي) فينا تلزمنا بالدعوة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف موته". 

وأعربت الأسرة عن امتنانها "لجميع أولئك الذين احترموا خصوصيتنا خلال هذه الأوقات الصعبة".

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