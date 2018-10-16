مبعوث ترامب: الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الوحدة بين غزة والضفة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية.





وأوضح غرينبلات، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه "خلافاً لإدعاءات الفلسطينيين فإن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة توحيد الضفة والقطاع".





وأضاف: "غزة والضفة فصلتا طيلة عشرة أعوام ليس جغرافياً فقط بل سياسياً أيضاً بفعل الفصل بين السلطة وحركة حماس، وسيكون من العبث إنكار الأمر، وخطتنا تهدف لتوحيدهما".











رام الله - دنيا الوطن