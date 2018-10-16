شؤون فلسطينية

هل أوقفت سلطة النقد الحوالات المالية إلى قطاع غزة؟

هل أوقفت سلطة النقد الحوالات المالية إلى قطاع غزة؟
خاص دنيا الوطن
نفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الثلاثاء، الأنباء التي يجري تداولها حول قرار سلطة النقد الفلسطينية بوقف كافة الحوالات المالية لقطاع غزة.

وقال مصدر في سلطة النقد، لـ "دنيا الوطن": "لم نصدر أي قرار يُلزم جميع البنوك العاملة في الضفة الغربية، بوقف كافة الحوالات المالية لقطاع غزة".

وفي ذات السياق، قال مصدر بنكي في قطاع غزة: إنه لم تصلهم حتى الآن، أي قرارات تُفيد بوقف الحوالات المالية لقطاع غزة.

وكانت مصادر محلية، قالت في وقت سابق إنه صدر قرار جديد يلزم جميع البنوك العاملة في الضفة الغربية بوقف كافة الحوالات المالية لقطاع غزة، وتشمل جميع الأشخاص والشركات، ويستثنى فقط درجة القرابة الأولى.

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