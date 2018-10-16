شؤون فلسطينية

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اهتمام فلسطين بتفعيل الشراكة مع فرنسا للاستثمار في قطاع التعليم خاصة في مجال التعليم ما قبل المدرسي؛ باعتبار مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في تنشئة الأجيال ودعم مرتكزات التنمية الوطنية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عضو البرلمان الفرنسي فريدريك بيت، بحضور القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، ومستشار التعاون في القنصلية جون لوك لافو، والمسؤولة في البرلمان الفرنسي تيفاني كوني، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان، ورئيس قسم العلاقات الدولية ناريمان الشراونة.

وأكد صيدم حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع مختلف بلدان العالم؛ لضمان استثمار أمثل في التعليم؛ عبر التركيز على قطاعات حيوية من أبرزها: التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والفنون والموسيقى والرياضة، لافتاً في هذا الإطار إلى الخطوات التي تقودها الوزارة في سبيل تشييد وافتتاح مدارس خارج الوطن؛ إيماناً بهذا التوجه الذي يحمل عديد الدلالات ويعزز ثقة دول العالم بالمناهج الفلسطينية وبالنظام التعليمي.

وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم، مؤكداً على ضرورة تفعيل آفاق الشراكة بين البلدين لا سيما بمجال تدريب المعلمين خاصة معلمي ومعلمات رياض الأطفال، وتوسيع تعليم اللغة الفرنسية وتنفيذ برامج مشتركة من شأنها خدمة التعليم والنهوض به.

وأطلع صيدم الوفد الضيف، على مجمل التطورات الراهنة واستهداف الاحتلال المتواصل للتعليم، داعياً إياه إلى زيارة قرية الأحمر، والتعرف إلى واقع التحديات التي تواجهها ومعاناة مدرستها الوحيدة المهددة بالهدم.

بدوره، أشار عضو البرلمان الضيف، إلى أن هذه الزيارة تندرج في سياق تعرف واقع التعليم في فلسطين، معبراً عن اعتزازه بما تقوم به وزارة التربية الفلسطينية من جهود لدعم التعليم وتطويره، وحرصها على تفعيل شراكاتها مع بلدان العالم خاصة من خلال افتتاح المدارس الفلسطينية في الخارج.

من جهته، أشار القنصل الفرنسي إلى دعم بلاده المتواصل للتعليم الفلسطيني، واهتمامها في الفترة الراهنة بدعم وكالة الغوث ومدارسها، مثمناً العلاقة المتينة بين البلدين، معرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون بما ينسجم مع الرؤى والأهداف المشتركة.

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب: الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الوحدة بين غزة والضفة

مبعوث ترامب: الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الوحدة بين غزة والضفة

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

هل أوقفت سلطة النقد الحوالات المالية إلى قطاع غزة؟

هل أوقفت سلطة النقد الحوالات المالية إلى قطاع غزة؟

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

رضوان: حماس تسير بالتوازي في المصالحة والتهدئة.. ولا تقايض مسيرات العودة بالدولار

رضوان: حماس تسير بالتوازي في المصالحة والتهدئة.. ولا تقايض مسيرات العودة بالدولار

نائب مصري: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل بدون مطار أو ميناء

نائب مصري: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل بدون مطار أو ميناء

ادعيس: ما يتعرض له &#34;الأقصى&#34; من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

ادعيس: ما يتعرض له "الأقصى" من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

الأحمد: نتطلع لعملية سلام جادة باطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم

صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

ندوة سياسية تدعو للحذر من الرواية الإسرائيلية حول مسيرات العودة

ادعيس: ما يتعرض له &#34;الأقصى&#34; من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

ادعيس: ما يتعرض له "الأقصى" من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

شاهد: جامعة الأزهر تعقد جلسة نقاش حول (يهودية الدولة)

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

التربية تبحث مع مديري مدارس التحدي تعزيز التعليم في المناطق المستهدفة

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

النائب العام المستشار براك يجتمع بمحافظ القدس

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

مستوطنون ينصبون خيمة بمحاذاة حديقة أثرية في تل الرميدة استعدادا لافتتاحها

منوعات

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

فيديو مسرب لرد فعل والدة غنوة بعد علمها بوفاة ابنتها

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

تامر حسني مصدوم ومكتئب.. وهذه نتيجة الفحوصات التي أجريت له بأميركا

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية &#34;أه لو لعبت يا زهر&#34;

فيديو: عمرو أديب يرقص على أغنية "أه لو لعبت يا زهر"

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

فيديو:بعد الحروب الطاحنة بينهما.. أنغام غسلت شقيقتها ودفنتها فى مدفنها الشخصى

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

شاهد آخر فيديو لشقيقة أنغام الراحلة مع طفلها

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ&#34;شمس&#34; عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن &#34;اليهود&#34;

فيديو: 6 تصريحات صادمة لـ"شمس" عن الكبت الجنسي وأحلام.. والدفاع عن "اليهود"

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: &#34;هذا ما جعل خطيبها يتركها&#34;

مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد ويدعي: "هذا ما جعل خطيبها يتركها"

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

حسن الرداد: تعرّضت للتحرش من الرجال والإناث.. وأخاف من زوجتي

الرابر الفرنسية &#34;ديامس&#34; تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

الرابر الفرنسية "ديامس" تعتزل الغناء وتعيش بالسعودية: وجدت في الإسلام مالم أجده لدى الأطباء

سما المصري لم تصبر على &#34;التوبة&#34; أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ&#34;فيزون&#34;

سما المصري لم تصبر على "التوبة" أقل من شهر.. وتعود للإثارة بـ"فيزون"

عربي

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

مُرجحاً وجود مواد سامة.. أردوغان: تفتيش القنصلية السعودية مستمر

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء &#34;عشم إبليس في الجنة&#34;

فيديو.. الكويت: نقول لمن ينتظر أن يرفع الفلسطينيون خرقة بيضاء "عشم إبليس في الجنة"

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي

هايلي تُحذر الأسد من استخدام السلاح الكيميائي