شؤون فلسطينية

رضوان: حماس تسير بالتوازي في المصالحة والتهدئة.. ولا تقايض مسيرات العودة بالدولار

رضوان: حماس تسير بالتوازي في المصالحة والتهدئة.. ولا تقايض مسيرات العودة بالدولار
إسماعيل رضوان
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، أن حركته تسير بالتوازي في ملفي المصالحة الوطنية، والتهدئة مع إسرائيل.

وأضاف رضوان لـ"دنيا الوطن": نحن في حركة حماس، نسير بالتوازي بالمصالحة والتهدئة، والمصالحة هي خيار استراتيجي لدينا، لذا ندعو الرئيس محمود عباس، لتطبيق اتفاق المصالحة 2011، ومخرجات بيروت 2017، وانهاء الاجراءات في قطاع غزة، والوصول إلى اجراء انتخابات عامة. 

وفيما يخص الوفد الأمني المصري،الذي يزور قطاع غزة، ثمن رضوان الدور المصري الفعال الذي يريد تحقيق مصالحة رغم العقبات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن حماس، لن تنفك عن مساعي انهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني.

وأوضح أن حركته، لا تقايض مسيرات العودة بالدولار والسولار، مضيفًا: قضيتنا رفع الحصار بشكل كامل دون قيد أو شرط، واسقاط صفقة القرن، والهدف الاستراتيجي هو العودة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل.

 

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